Depois de estuprar, homem mata criança e esconde o corpo debaixo de roupas

Uma criança de quatro anos morreu após ser estuprada por um homem, de 61 anos, em Petrópolis, na região Serrana do Rio, na noite desta quarta-feira (26).

Segundo informações da Polícia Civil, o crime foi cometido na casa do suspeito, vizinho da vítima, no bairro Sargento Boening.

Ele foi preso depois que moradores do local tentaram linchá-lo.

Cláudio Batista, delegado titular da 105ª DP, afirmou que a avó e a mãe da criança notaram sua ausência por volta das 17 horas do mesmo dia, depois de terem perdido a menina de vista por poucos minutos, percorrido o local em que deram falta dela e acionado outros moradores.

“O vizinho não abriu a porta e testemunhas gritaram pelo nome da menor e, em dado momento, teriam a ouvido gritar”, acrescentando que a menina tinha necessidades especiais.

Ainda de acordo com a polícia, enquanto a mãe prestava queixa na delegacia, vizinhos e parentes invadiram a casa do suspeito e encontraram a menina escondida no quarto do homem, que cobriu o corpo da criança com roupas.

O delegado contou que o vizinho confessou o abuso sexual e, em depoimento, o homem disse que não entendia os motivos que o levaram a cometer o crime.

O suspeito foi preso pela Polícia Militar (PM) com escoriações pelo corpo após a tentativa de linchamento. A casa dele foi totalmente destruída pelos moradores do local.

A criança chegou a ser levada pelo Corpo de Bombeiros à Unidade de Pronto Atendimento (UPA), mas segundo a polícia, ela chegou morta à unidade de saúde, apresentando uma lesão na cabeça e outra na boca.

O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal (IML).

O suspeito foi transferido para a penitenciária de Benfica, no Rio de Janeiro. Segundo a Polícia Civil, ele responderá por homicídio qualificado e estupro de vulnerável.

A criança foi enterrada às 16h30 no Cemitério Municipal de Petrópolis.