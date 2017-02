Dentista é preso após se envolver em acidente e fugir do local na BR-060

Um dentista de 48 anos de idade foi preso na noite do último sábado (18), na BR-060, em Anápolis, logo após bater em um carro e fugir do local. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), depois da colisão ele seguiu por mais três quilômetros até bater a caminhonete no meio fio e estourar o pneu.

No momento, uma viatura da Polícia Militar passava pelo local e percebeu que o homem estava em más condições físicas, bastante agressivo e precisou ser contido. Logo depois, agentes da PRF chegaram ao local e prenderam o motorista.

Na caminhonete foram encontradas três garrafas de cerveja. Quando os policiais pediram para o motorista descer do carro, ele saiu com uma garrafa de cerveja na mão. O odontólogo se negou a fazer o teste de bafômetro. Ele foi conduzido ao Instituto Médico Legal (IML) de Anápolis, onde foi constatado que ele estava embriagado. O homem foi encaminhado à Central de Flagrantes da cidade, pagou uma fiança de R$ 5 mil e foi liberado.