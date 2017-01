Denúncia de omissão a entregador é a segunda contra médico socorrista

O médico intensivista Luciano Roberto Afonso, denunciado por omissão de socorro durante atendimento ao entregador Darlan Ernestino da Silva Santos, de 34 anos, foi denunciado em 2013 por conduta semelhante. De acordo com a titular da Delegacia Especializada em Investigação de Crimes de Trânsito (Dict), Nilda de Andrade, o caso anterior teve como vítima um adolescente de 15 anos, baleado no tórax, e ocorreu no Centro de Atendimentos Integral à Saúde (Cais) Cândida de Morais, em Goiânia.

No caso de 2013, a mãe do adolescente de 15 anos procurou a polícia para denunciar a omissão ocorrida em plantão no Cais. Segundo a denunciante, o médico estava na unidade mas deixou o atendimento por conta das enfermeiras. O plantonista só teria entrado no local onde o garoto estava para constatar o óbito, ocasião em que teria chutado a porta da sala.

Para a delegada, a situação é semelhante à denúncia apresentada por uma enfermeira da equipe que socorreu Darlan. O entregador morreu na madrugada de domingo, no Setor Oeste, em Goiânia, após o motorista que acertou a moto onde estava fugir sem prestar socorro. A vítma chegou a ser levada por uma equipe de emergência ao Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo), mas sofreu uma parada cardiorrespiratória ao dar entrada na unidade.

No trajeto até o hospital, de acordo com a denúncia, o médico não fez o controle da respiração do entregador e teria se sentado de costas para o paciente. Um vídeo gravado no interior da ambulância foi repassado à delegada de trânsito e mostra o que ocorreu entre o local do acidente (cruzamento da Rua 15 com a Avenida D) até a chegada ao hospital.

"Há denúncia de que ele ficou de costas para a vítima, sendo que a obrigação dele era dar suporte respiratório. Houve desentendimento entre os membros da equipe e chegando ao Hugo a vítima teve uma parada cardiorrespiratória e em seguida faleceu", relata Nilda.

De acordo com delegada, pelo protocolo, o médico é quem deveria dar o suporte respiratório para o acidentado. "Nós vamos apurar todas as cirscunstâncias e se essa omissão de socorro dele (médico) teve algum fator que contribuiu para o óbito da vítima"

Médico nega

Luciano Roberto Afonso compareceu na Dict, na tarde de hoje, e negou, em depoimento à delegada que investiga o caso, ter omitido socorro. Entretanto, o médico intensivista não quis falar com a imprensa.

O advogado do médico, Humberto Macchione, defende que ele prestou socorro à vítima por iniciativa própria, sem sequer ter sido acionado. "O que ele tinha para fazer naquele momento ele fez", argumentou.

O defensor relatou que Luciano retornava de um hospital, em uma ocorrência, quando se deparou com o acidente. "Imediatamente determinou que a equipe dele prestasse os primeiros socorros e, automaticamente, todos os procedimentos necessários para a vítima", afirmou. Em relação à denúncia de 2013, o advogado diz não ter conhecimento do ocorrido.

Membros do Conselho Regional de Medicina do Estado de Goiás (Cremego) informaram que não comentam denúncias e que, por resolução do Conselho Federal de Medicina (CFM) os processos envolvendo os profissionais da classe tramitam em sigilo processual. O Cremego só se pronuncia quando há aplicação de penalidade pública e que, no caso de Luciano, não existe nenhuma pena pública contra ele.

O médico intensivista é servido efetivo da Secretaria Estadual de Saúde (SES) e, por meio de um convênio, trabalha na UTI Móvel do Sistema Integrado de Atendimento ao Trauma e Emergências (Siat), que atua em conjunto com os Bombeiros. A SES informou que o profissional foi afastado das funções até que o caso seja investigado.