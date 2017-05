Demora prejudica população

A demora na conclusão das obras do Sistema Produtor Corumbá, no Entorno do Distrito Federal (DF), expõe a fragilidade da rede de abastecimento de água em Goiás e prejudica a população, principalmente dos municípios goianos de Luziânia, Valparaíso, Novo Gama e Cidade Ocidental, que serão abastecidos. Parte do DF também será atendida. No entanto, a falta de infraestrutu...