Delegado quer ouvir pai de Robertinho após alta hospitalar

O mecânico Roberto Lourenço da Silva, de 42 anos, ainda não prestou depoimento no inquérito instaurado na Delegacia de Investigações de Homicídios (DIH) que apura a conduta dos soldados Cláudio Henrique da Silva, Paulo Antônio de Souza Júnior e Rogério Rangel Araújo Silva, na noite do dia 17. Na ação, os militares invadiram a casa de Roberto, no Residencial Vale do Araguaia, em Goiânia, e mataram o filho dele, o estudante Roberto Campos da Silva, o Robertinho, de 16.

O delegado Marco Aurélio Euzébio Ferreira, adjunto da Delegacia de Investigações DIH, tentou ouvir a vítima na quinta-feira, mas Roberto passou mal. A previsão era a de que o paciente fosse ouvido ontem no inquérito, mas o delegado prefere que Roberto saia do hospital e seja ouvido em um ambiente mais calmo. O depoimento deve ser prestado até quinta-feira, quando se encerra o prazo para a conclusão do inquérito.

A assessoria de imprensa do Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo) informou que o paciente estava estável, em estado regular, sem que houvesse alteração no quadro de saúde. Roberto não corre risco de morte, mas ainda não havia previsão de alta para ele.

Os soldados estão presos preventivamente no Presídio Militar e devem ser indiciados pelos crimes de homicídio, tentativa de homicídio, invasão de domicílio e abuso de autoridade.

Roberto e Robertinho foram baleados na noite de segunda-feira, quando os militares desligaram o padrão de energia da casa, não se identificaram como policiais e quando o dono da casa foi abrir o portão ao lado do filho para ver o que acontecia, foi recebido a tiros. Os militares invadiram a casa e atiraram nos dois novamente, matando Robertinho.

Além das vítimas, a esposa de Roberto e dois filhos dela, de 14 anos e de 8 anos, estavam na casa no momento da ação. Os militares alegaram que houve troca de tiros.