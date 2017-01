Delegado pode pedir exumação do corpo da empresária que morreu após cirurgias em Goiânia

O delegado Manoel Borges de Oliveira estuda pedir a exumação do corpo da empresária Michelle de Souza Pires, de 30 anos, que morreu em menos de 36h após passar por cirurgias plásticas em Goiânia.

Segundo o delegado, o procedimento seria feito para acabar com as dúvidas, já que houve divergências em depoimentos dos familiares e do médico responsável, Pablo Rassi.

De acordo com o delegado, Cleide de Souza, mãe da vítima, contou que a filha também fez um enxerto de gordura nos glúteos e que ela acredita que esse procedimento pode ter contribuído para a morte da empresária. Já o médico não falou nada sobre o enxerto, apenas sobre a lipoaspiração e a abdominoplastia.

Na terça-feira (3), Cleide esteve na delegacia e entregou vídeos da filha com lesões, além de áudios em que ela reclama de dores e diz que "vomitou umas 20 vezes" após a cirurgia. No depoimento, a mãe também contou que Michelle estava com um quadro anêmico antes do procedimento e hemorragias no pós-operatório. A família teria tentado falar com o médico, mas ele não atendeu as ligações.

Contestação

O advogado do médico Pablo Rassi, Carlos Rissi, não considera necessária a exumação do corpo e afirma que o enxerto nas nádegas de Michelle já estava previsto e aprovado por ela. "Foi feito uma lipoenxertia, que é a retirada de gordura do abdômen para colocar nas nádegas. Isso faz parte da lipoaspiração. Ele [Rassi] não negou que fez isso, inclusive, está descrito no prontuário entregue à polícia", esclareceu.

O advogado ainda falou que também foi retirado uma quantidade de soro fisiológico, usado na cirurgia e que o volume total extraído está dentro do parâmetro médico.

Rissi contou que o médico não deixou de atender a paciente, ele apenas não recebeu nenhuma ligação. O advogado finalizou dizendo que o estado de saúde de Michelle não estava como a família dela disse. "Os exames apontaram que ela estava dentro do limite para o quadro de anemia para fazer a operação. Sobre a suposta hemorragia, houve uma cirurgia com cortes e, após a retirada dos curativos, vaza um pouco de sangue e secreção. Estamos muito tranquilos em relação a isso".

Na certidão de óbito, está escrito que Michelle foi vítima de um tromboembolismo pulmonar.