Delegado ouve homem encontrado ao lado do corpo de transexual morta em Anápolis

A jovem Emanuelle Muniz, de 21 anos, foi morta após ser levada por quatro homens na porta de uma boate na madrugada de domingo (26) em Anápolis, a 55 km de Goiânia. A vítima foi encontrada pela mãe em uma estrada vicinal às margens da BR-060.

Ao lado do corpo estava um homem ferido e desmaiado. Investigações apontam que o rapaz é usuário de drogas e já foi visto outras vezes na região. O delegado afirmou que não há indícios de que ele tenha relação com o crime ou tenha sido machucado pelo mesmo autor da morte da transexual.

Na manhã desta quarta-feira (1) o delegado conversou informalmente com o homem, mas o depoimento oficial será feito nesta tarde.

A Polícia Civil também procura imagens de câmeras de segurança da região onde Emanuelle Muniz foi levada. O objetivo é identificar a placa do veículo ou outras informações que identifiquem os suspeitos.

Abalada, a mãe de Emanuelle contou os detalhes do momento em que viu a filha ser sequestrada. A jovem estava acompanhada da mãe e um amigo, quando um desconhecido ofereceu carona na porta de uma boate.

Ao chegar ao estacionamento, a mãe estranhou que havia mais três homens dentro do carro. Nesse instante, os suspeitos seguraram Emanuelle dentro do veículo, empurraram o amigo que a acompanhava e um deles atacou a mãe da vítima com socos e pontapés. O carro saiu em alta velocidade.

A mulher ficou ferida no rosto e quando a jovem não retornou para casa, saiu em busca do paradeiro da filha. Horas depois, o corpo de Emanuelle foi encontrado nu em um local de descarte de lixo. Para o delegado responsável pelo caso, Cleiton Lobo, a vítima foi morta por traumatismo craniano.

A jovem é registrada civilmente como Rômulo Castanheira e preparava-se para a cirurgia de mudança de sexo. O delegado não descarta nenhuma hipótese para o crime, inclusive se a motivação for homofobia.