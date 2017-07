Delegado aponta que há evidências de falta de manutenção no Mutirama

A base do eixo do brinquedo Twister, que se rompeu provocando grave acidente na última quarta-feira (26) no Parque Mutirama, já apresentava sérios desgastes estruturais que evidenciam a falta de manutenção do brinquedo, segundo o delegado do 1º Distrito Policial da Capital, Isaías Pinheiro, responsável pelo caso. A peça foi retirada para perícia na manhã desta segunda-f...