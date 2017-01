Delegado afirma que policial que atirou em criança não estava bêbado

O delegado Danilo Victor Nunes de Souza disse que o policial civil Silvio Moreira Rosa, de 53 anos, que atirou contra um menino de seis anos na BR-070, não havia consumido bebidas alcoólicas, informação também confirmada pelo exame clínico.

“Apesar de ter latas de cerveja no porta-malas, ele não tinha bebido. Eles iam se divertir na cidade de Corumbá, estavam fazendo viagem. Eles falaram que ainda não tinham ingerido bebida alcoólica. Além disso, no exame clinico constou que ele não estava sob influência de álcool”, contou o delegado.

O policial foi preso em flagrante por tripla tentativa de homicídio qualificada por motivo fútil, já que ele poderia ter atingido os pais da criança que também estavam no veículo.

Após o crime, o agente de custódia da Polícia Civil do Distrito Federal fugiu e foi encontrado em uma estrada de terra na zona rural de Cocalzinho de Goiás. Estavam com o policial, a namorada dele, que está grávida, a irmã e a prima da namorada.

Quando foi abordado, Silvio Rosa disse para a Polícia Militar que atirou porque achava que seria um assalto. "Essa questão do assalto é absurda. Ele perseguiu o pai da vítima e emparelhou o veículo antes do tiro. Quem está sendo assaltado não vai atrás do ladrão", falou o delegado.

Todas as passageiras prestaram depoimentos, mas a namorada do policial era a única acordada no momento da confusão. O delegado perguntou se ela tinha visto o rapaz apontar arma ou proferir ameaça ou gesto e ela disse que não.

Já o policial está preso na Delegacia Estadual de Investigações de Homicídios (DIH), em Goiânia, porque em Cocalzinho de Goiás não tem presídio e em Corumbá de Goiás não há vagas no presídio. A investigação do caso será encaminhada para a delegacia de Cocalzinho de Goiás.

Vítima

O disparo da arma de fogo perfurou a lataria e o banco do carro, passou pela cadeirinha e atingiu as costas da criança, que recebeu os primeiro socorros no Hospital Municipal Bom Jesus. Mais tarde, ele foi levado para o Hospital de Base do DF, e transferido na sexta-feira (7) para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) pediátrica do Hospital Santa Helena, onde está em coma induzido e respirando com ajuda de aparelhos, segundo o último boletim médico.

O hospital informou também que ele passou por uma cirurgia no tórax que durou sete horas, pois sofreu uma lesão cardíaca por projétil de arma de fogo.

A família do menino é moradora de Valparaíso de Goiás.