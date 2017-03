Delegado acredita que mais clientes foram lesados por golpe de agência de turismo em Goiânia

O delegado Webert Leonardo, titular da Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Contra o Consumidor (Decon), responsável pelo caso da empresária Patrícia Rodrigues de Morais, de 34 anos, acusada de aplicar golpes em clientes na venda de pacotes de viagens, conclama as vítimas que ainda não fizeram a denúncia para que façam.

“Mesmo após esses golpes serem comprovados pela Polícia Civil, ela continuou fazendo acordos com essas vítimas, inclusive no curso dos processos judicial, penal e cíveis, não cumpre nenhum desses acordos e isso é muito sério, isso é muito grave. Motivo pelo qual nós conclamamos que essas vítimas que não apareceram aqui na delegacia do consumidor, que venham”, disse o delegado, que afirmou ainda que desde 2015, foram registrados oito ocorrências.

Uma dessas vítimas é o médico Frederico Correia da Costa, que mora no Tocantins e em 2015 transferiu R$ 134 mil para a agência de viagens Personal Turismo, localizada no Jardim América, em Goiânia. O objetivo do médico era trocar o dinheiro para comprar equipamentos no exterior. “Ela disse que me estornaria o dinheiro, fez um documento que no prazo de uma semana o dinheiro seria estornado para a minha conta, mas até hoje nada”, conta Frederico.

A Polícia Federal também investiga a mulher para entender como ela vendia moeda estrangeira sem autorização do Banco Central. O prejuízo causado por Patrícia pode chegar a R$ 1 milhão, segundo a Polícia Civil. Já a empresária diz que pagou R$ 500 mil e ainda deve R$ 300 mil.

Até o momento, ela responde em liberdade por dois crimes de estelionato e quatro ações de cobrança e execução.

Atualmente, Patrícia trabalha em casa, já que fechou a agência. A empresária afirma ainda que mudou o estilo de vida luxuoso e vendeu o apartamento de alto padrão e um carro, mas continua morando de aluguel com a mãe em um apartamento de luxo no Jardim Goiás.

Segundo os advogados José de Morais Neto e Arcênio Pires Silveira, representantes de outros clientes lesados por Patrícia, nenhuma das vítimas foi ressarcida até o momento, já que mesmo sendo condenada a pagar R$ 40 mil em um acordo, ela não cumpriu.

Em setembro de 2015 e outubro de 2016, a Polícia Civil pediu a prisão preventiva da empresária, o que foi negado pela Justiça, que determinou apenas que ela entregasse o passaporte e encerrasse as atividades de câmbio. A decisão ainda ordenou que a ela usasse tornozeleira eletrônica, mas Patrícia recorreu e nunca usou o equipamento.