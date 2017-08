Delegado é acusado de soltar criminoso para ir a churrasco com ele

O delegado Douglas Borguez está sendo investigado após ser denunciado pelo Ministério Público por improbidade administrativa. Atualmente, ele foi afastado de suas funções e é acusado de agilizar investigações para conhecidos e deixar de apurar situações a pedido de pessoas próximas. As informações são da Veja.

Borguez atuou na Delegacia de Peruíbe, em São Paulo, entre 2015 e 2016. A investigação apontou 23 ações ilícitas do delegado, que, entre as acusações, é suspeito de mentir à Justiça sobre o paradeiro de um procurado e de liberar um criminoso para ir com ele a um churrasco.

Ainda de acordo com a publicação, além de perder a função pública, os promotores querem que Borguez seja obrigado a ressarcir danos morais aos prejudicados por suas ações no cargo — além da suspensão dos direitos políticos por cinco anos, do pagamento de multa de R$ 1 milhão, e da proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios.