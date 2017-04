Delegada da delegacia da mulher em Goiânia comenta sobre Marcos: "Agressor de mulher fora do BBB"

A eliminação do médico Marcos Harter do BBB17 movimenta, desde a noite desta segunda-feira (10), as redes sociais. Mulheres e alguns homens emitiram sua opinião sobre a expulsão do brother após ficarem comprovadas as agressões sofridas por Emilly depois da festa Emoções na madrugada do último domingo (9).

Entre as mulheres que se manifestaram está à delegada titular da 1ª Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher de Goiânia (Deam), Ana Elisa Gomes Martins. Ela usou seu perfil no facebook para comemorar a expulsão de Marcos.

“Agressor de mulheres fora do BBB!!! (emotions de aplausos)”

Em matéria publicada em março do ano passado, Goiânia ocupa a quinta posição de cidade mais violenta do país. Esse foi o resultado apontado pelo "Mapa da Violência 2015 - Homicídios de Mulheres", pesquisa divulgada em novembro de 2015. A capital do Tocantins, Palmas, vem logo em seguida ocupando a sexta posição. O estudo leva em conta dados do ano de 2013.

De acordo com o estudo, Goiânia registrou uma taxa de 9,6 homicídios de mulheres para cada 100 mil habitantes, índice cinco vezes maior que a média mundial, de 2 para cada 100 mil. Já em Palmas, os dados registrados são de 9,5 homicídios para 100, quatro vezes maior que a média.

Os dados divulgados foram tabulados com base nos registros do Sistema de Informações de Mortalidade, do Ministério da Saúde. No Brasil, nos últimos dez anos, 46,2 mil mulheres foram assassinadas, um crescimento de 21%. Na maioria dos casos os autores são familiares e parceiros da vítima.

Relembre alguns casos:

No início desde ano, um homem, que não aceitava o fim do relacionamento, matou a ex-companheira, Keila Prado, o filho dela Victor Prado, de 22 anos, e se matou em seguida em Goiatuba, na região sul de Goiás.

Em março deste ano, a diarista Romilda de Jesus Pereira, de 34, morada de Vianópolis foi morta a facadas na frente do filho de oito anos. Na época, o principal suspeito do crime foi o marido da vítima, João Batista. Após o crime, ele tentou se matar, mas foi socorrido e encaminhado ao Hugo.

Em outubro de 2016, a fisioterapeuta Caillane Marinho, de 27 anos, foi morta com pelo menos um tiro na cabeça supostamente efetuado pelo companheiro Diego Henrique Lima, durante uma briga. O crime aconteceu no quarto do casal e chocou os moradores da cidade de Vianópolis, a cerca de 90Km de Goiânia.

Ainda em outubro, o empresário Rogério Ferreira Alves matou a mulher, Dayely Fonseca, com três tiros e depois cometeu suicídio quando a vítima recusou a reatar o casamento. Segundo moradores da região, o casal estaria separado há pouco tempo e após recusa da vítima em reatar o relacionamento o empresário cometeu o crime.

No final de 2016, Adriana da Silva, 39 anos, foi morta a tiros na porta de casa em Catalão. O ex-marido, João Machado da Silveira, é o principal suspeito. Ele não aceitava o fim do relacionamento.