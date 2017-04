Delegacia da Mulher vai registrar ocorrência contra Marcos por tortura psicológica no BBB 17

A sequência de brigas e discussões dentro da casa do Big Brother Brasil 17 tem chamado a atenção das autoridades. No último final de semana, o médico Marcos teve uma discussão acalorada com a sister Emilly que deixou os espectadores assustados.

O brother encurralou a jovem contra a parede, a intimidando com gritos e empurrões. A diretora da Divisão de Polícia de Atendimento à Mulher do Rio (DPAM), Marcia Noeli Barreto, determinou que fosse registrada uma ocorrência após assistir as imagens da briga do casal.

Marcia afirma que, por enquanto, o caso está sendo tratado como tortura psicológica, que é considerado violência doméstica e se enquadra na Lei Maria da Penha. Segundo ela, Marcos não ameaçou a companheira de morte, mas houve forte constrangimento.

O caso será acompanhado pela Delegacia de Atendimento à Mulher (DEAM) de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. A delegada Viviane da Costa Ferreira Pinto, deve solicitar à Rede Globo os vídeos da confusão.

Procurada, a Globo ainda não se manifestou sobre o registro da ocorrência.