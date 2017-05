Defesa de PMs envolvidos em morte de Robertinho pede reconstituição de crime

A defesa dos policiais militares denunciados pelo Ministério Público de Goiás no caso que culminou com a morte do adolescente Roberto Campos da Silva, o Robertinho, pediu a reconstituição do crime. O processo está na 2ª vara criminal dos crimes dolosos contra a vida, na capital.

Os policiais Paulo Antônio de Souza Junior, Rogério Rangel Araújo Silva e Cláudio Henrique da Silva, foram denunciados por tentativa de homicídio, homicídio triplamente qualificado, abuso de autoridade e fraude processual.

A defesa informou que o promotor e o juiz do caso acataram o pedido. No entanto, ainda não há informações sobre quando a reconstituição deve ser realizada.

Robertinho morreu e o pai dele foi baleado depois que os três policiais entraram na casa deles no Residencial Vale do Araguaia, em Goiânia, no dia 17 de abril deste ano. Os policiais, presos em flagrante, continuam detidos.