Defensoria pede bloqueio de contas da prefeitura de Goiânia em favor de famílias desabrigadas

A Defensoria Pública do Estado de Goiás (DPE-GO) pediu na Justiça o bloqueio das contas do Município de Goiânia em favor das 60 famílias desabrigadas no Parque Municipal Carmo Bernardes, no Parque Atheneu, que ainda estão no local.

A defensora pública Fernanda da Silva Rodrigues Fernandes, uma das responsáveis pela Ação Civil Pública, explica que tentou contado com a prefeitura para marcar uma reunião, dialogar e tentar efetivar a decisão com a maior presteza e efetividade possível, mas não obteve sucesso. “Então, a única alternativa que nos restou foi solicitar a execução desse pedido subsidiário, que já tinha sido deferido em liminar, no sentido de que o aluguel-social fosse garantido a essas famílias, por meio de um bloqueio nas contas do município num valor necessário para este pagamento”, completa.

O pedido foi feito na sexta-feira, para que fosse analisado pela justiça no final do prazo vencido, que foi nesta segunda-feira. A decisão deve sair na tarde desta terça-feira (24/01).

Entenda o caso

No dia 10 de janeiro deste ano, agentes municipais despejaram 140 famílias que haviam ocupado o Parque Carmo Bernardes. Algumas famílias se dirigiram para casa de parentes e outras seguiram para abrigos da prefeitura. No entanto, as 60 permaneceram no local por considerar inadequada a forma como foram despejadas e por não quererem suas famílias separadas, já que os homens seriam conduzidos para a Casa de Acolhida Cidadão e as mulheres e crianças seriam alojadas na sede do Centro de Valorização da Mulher (CEVAM).

Diante da problemática, a Defensoria Pública tomou conhecimento, ouviu as famílias e ingressou no dia 13 de janeiro com uma Ação Civil Pública solicitando, com base na Constituição Federal e em tratados internacionais, garantir a dignidade das famílias e determinando ao município a providência, de no máximo em cinco dias, a alocação dessas famílias ou que pagasse o aluguel-social. A liminar ainda determinou que a Guarda Municipal Metropolitana e o Conselho Tutelar não provocassem nenhum constrangimento a essas famílias.