Defensoria Pública inspeciona celas e ouve detentos da Delegacia de Capturas

A Defensoria Pública do Estado de Goiás (DPE-GO), por meio do seu Grupo Permanente de Monitoramento Carcerário, faz um trabalho de inspeção, na manhã desta sexta-feira (10), na carceragem da Delegacia de Capturas, no complexo das Delegacias Especializadas, no setor Cidade Jardim, em Goiânia.

O objetivo da ação é ouvir os 79 presos e fazer um diagnóstico das condições deles na delegacia e tentar resolver as possíveis irregularidades encontradas. A força tarefa é composta por 11 defensores públicos que se dividem por turno, cinco pela manhã e seis à tarde.

Depois de concluir o diagnóstico, o grupo irá promover ações judiciais individuais ou coletivas para a resolução dos possíveis problemas encontrados. Os defensores irão se reunir na próxima semana para poder traçar as estratégias de atuação.

A Delegacia de Capturas deve comportar apenas presos de passagem e dar um direcionamento rápido aos detentos. Os reclusos que ficam no local são aqueles que estão aguardando a audiência de custódia e que estão presos preventivamente durante o processo.