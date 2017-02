Defensoria Pública da União oferece vaga para estágio remunerado

A Defensoria Pública da União (DPU) Goiás realiza seleção para vaga de estágio remunerado em Direito. As inscrições são gratuitas e seguem até o dia 19 de fevereiro, através do site www.ciee.org.br.

Podem concorrer a vaga estudantes matriculados entre o 6º período e o penúltimo semestre. Durante a efetivação da inscrição no portal, o candidato deve indicar a opção do turno no qual pretende realizar o estágio, respeitando o período escolar.

Serão concedidas bolsas mensais no valor de R$ 800, mais auxílio-transporte no valor de R$ 8,00 por dia e recesso remunerado. A carga horária será de quatro horas diárias, 20 semanais.

A prova para os candidatos inscritos está marcada para o dia 5 de março, das 9h às 13h. O local de aplicação do exame vai estar disponível no site do CIEE entre os dias 2 e 5 de março.