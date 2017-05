Decomposição impede traslado de corpo do menino Antônyo

O corpo do estudante Antônyo Jorge Ferreira da Silva, de 9 anos, morto por asfixia pelo estoquista Renato Carvalho Lima, de 20, a mando da mãe da criança, a operadora de caixa Jeannie da Silva de Oliveira, de 27, conforme a Polícia Civil, foi enterrado nesta quinta-feira (25) no Cemitério Municipal Campo da Saudade, na GO-070, em Goiânia. O desfecho contrariou a vontade do pa...