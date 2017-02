"Decisão de retirar o olho foi dele", diz prima de jovem agredido em ponto de ônibus em Goiânia

Foi do estudante universitário Matheus Pinto Martins de Queiroz a decisão de retirar o olho esquerdo, perfurado após uma tentativa de assalto em um ponto de ônibus no Jardim Mariliza, em Goiânia. Segundo uma prima do rapaz, ele decidiu seguir as orientações médicas para evitar complicações. “Foi decisão dele tirar o olho, porque segundo os médicos, poderia ter algum tipo de complicação e afetar a visão do outro olho”, afirmou Yoni Queiroz.

Ainda de acordo com ela, o rapaz está em casa e deve voltar ao banco de olhos na próxima segunda-feira para nova avaliação. “Não o vi pessoalmente, mas falei ao telefone e ele está bem abalado emocionalmente, mas ficará bem”, complementou, acrescentando que toda a família está revoltada, “mas ao mesmo tempo aliviada por ele esta vivo”.

O caso

O olho de Matheus foi atingido por uma arma de fogo e teve sangramento intenso. Uma testemunha disse ao Corpo de Bombeiros que a vítima foi abordada por assaltantes, mas eles não teriam levado nada. A polícia já começou a investigar o caso, mas até o fechamento desta matéria, não havia informações sobre o assaltante.

Amigos usaram as redes sociais para repercutir o caso. Helena Alves usou seu perfil no Facebook para mostrar sua indignação. “Até quando nós população de bem, que trabalha, paga seus impostos... Vamos continuar de braços cruzados esperando que políticos saiam de seu conforto e estabilidade para fazer algo por nós?? Até quando vamos continuar colocando os mesmos políticos, ladrões, safados, corruptos... no poder, para nos representar???”, questiona.

A jovem publicou fotos do momento em que Matheus era atendido por uma equipe do Corpo de Bombeiros. É possível ver nas imagens que o estudante está com o olho esquerdo e a cabeça enfaixados e no chão há uma mancha de sangue. Um bombeiro ajuda o rapaz a limpar as mãos.

Até a publicação desta nota, a postagem de Helena já tinha mais de 700 compartilhamentos e mais de mil comentários.