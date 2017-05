Decisão de reajuste da tarifa em R$ 4 para transporte coletivo em Goiânia fica para quinta

A votação sobre o reajuste da tarifa do transporte coletivo ficou para quinta-feira (18) às 9 hora em uma nova reunião que será realizada no auditório do Fórum de Aparecida de Goiânia.

Na manhã desta segunda-feira (15), em uma coletiva onde o prefeito de Aparecida e presidente da Câmara Deliberativa do Transporte Coletivo (CDTC), Gustavo Mendanha, afirmou ser contra o reajuste. “A princípio estou contra reajuste até que empresas do transporte atendam reivindicações de melhoria", pontou o político.

Gustavo lembrou também que caso ocorra um empate nesta votação de quinta, ele, como presidente, continuaria votando contra o reajuste. O prefeito de Aparecida comentou que um dos pontos reivindicados já está sendo implantado. “Alguns pontos avançaram, como os organizadores de fila nos terminais”, afirmou o presidente da CDTC.

Conheça as reivindicações propostas: