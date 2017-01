De advertência à aposentadoria

A reportagem ligou para o juiz Felipe Alcântara Peixoto, ontem e quinta-feira, e deixou recado na caixa de mensagem, mas não houve retorno aos telefonemas. O jornal ainda ligou para a companheira do magistrado e para o advogado dele, Byron Seabra Guimarães, cujo nome aparece no PAD, mas eles não atenderam às ligações. A Associação dos Magistrados do Estado de Goiás (As...