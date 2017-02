Davi Dantas é preso no MS

O policial militar Davi Dantas, acusado de matar o médico Marcelo Pacheco de Brito, em 2004, foi encontrado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) do Mato Grosso do Sul (MS), no sábado (11). O crime ocorreu em 2004 e, em abril do ano passado, a 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Goiás (TJ-GO) determinou a expedição do mandado de prisão do tenente-coronel. Ele foi abordado por...