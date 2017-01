Dívida de R$ 3 mil foi motivo para execução na Avenida Rio Verde

Atualizada às 11h12.

Ádrio Teixeira da Silva, 31 anos, suspeito de executar com 9 tiros Mateus Teodoro Bueno na Avenida Rio Verde, na Vila Rosa, em Aparecida de Goiânia, foi preso na noite dessa quinta-feira (12). O crime ocorreu horas antes em frente a um cartório.

Segundo o delegado Regional de Aparecida de Goiânia, André Fernandes de Almeida, o crime foi motivado por uma dívida no valor de R$ 3 mil reais. “O autor do homicídio possui seis passagens por assalto. Ele emprestou essa importância para a vítima e com a impossibilidade de pagar, ele perseguiu e no momento que a vítima para o veículo, ele emparelhou e a executou”, relatou André.

Após o crime, Ádrio e outros dois suspeitos que estavam dentro de uma caminhonete S10 fugiram. Um dos ocupantes foi deixado em uma residência no Setor Alto Paraíso e seguiram sentido Jardim Tiradentes.

Uma equipe da Polícia Militar fazia patrulhamento pela região quando avistou a caminhonete. Os policiais orientaram que o motorista parasse o veículo, mas ele tentou fugir. Durante o trajeto, o passageiro efetuou vários tiros contra a polícia. Os disparos foram revidados.

Ainda durante a fuga, o motorista bateu em outro carro e em seguida perdeu o controle da direção e bateu em um poste. Devido à colisão, os moradores da região ficaram sem energia.

Assim que desceram da caminhonete, houve uma nova troca de tiros, o motorista foi atingido e morreu no local. Uma equipe do Corpo de Bombeiros esteve no local e confirmou a morte. Já Ádrio fugiu para um terreno baldio onde foi detido pelos policiais.

No momento da prisão, ele apresentou uma identidade falsa e após consulta confirmaram que o suspeito possui várias passagens por assalto e consta mandado de prisão em aberto. Na caminhonete, que possui registro de roubo desde dezembro de 2016, os policiais encontraram um colete balístico.

Ádrio contou aos policiais que em sua residência havia uma pistola PT.380 e uma 9mm. A equipe foi até o local e encontrou além das pistolas, munições dos dois calibres. Na revista pela residência e após checagem dos dados foi constatado que um VW/Polo Sedan apresentava sinais de adulteração. O veículo foi encaminhado para perícia.

Ainda de acordo com o delegado André Fernandes, Mateus não possuía passagens pela polícia, mas dentro do veículo foram encontrados vários cartões em nomes de diferentes pessoas. “As atividades que ele praticava serão investigadas”, afirmou.

Em relação ao homicídio, André afirma que 80% da investigação já está concluída. “Falta agora é identificar o terceiro elemento e comprovar se realmente o crime foi motivado somente pela dívida”, concluiu.