Curto-circuito suspende atendimentos no Fórum Trabalhista de Goiânia

O prédio do Tribunal Regional do Trabalho de Goiás (TRT-GO), que abriga as 18 varas do trabalho em Goiânia, está sem energia. O atendimento ao público fica suspenso até sexta-feira (13).

Segundo o presidente do TRT, desembargador Aldon Taglialegna, um curto-circuito em obras no 3º andar provocou a desenergização do local. Em entrevista à CBN Goiânia, Aldon contou que nesta manhã os técnicos conseguiram energizar o edifício. No entanto, a equipe continua testando a peça que foi trocada.

O desembargador explicou que a falta de energia não prejudica o trabalho, visto que o Tribunal está em período de recesso de Código Civil e os servidores foram orientados a trabalhar remotamente.