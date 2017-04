Curto-circuito em ventilador causa princípio de incêndio em escola particular no Setor Bueno

Atualizada às 21h55 - 05/04/2017

O Corpo de Bombeiros foi acionado, na noite desta quarta-feira (5), para averiguar um princípio de incêndio no Colégio Ávila, localizado na Avenida T-5 com a T-64, no Setor Bueno, em Goiânia.

Segundo a corporação, uma pessoa acionou a equipe informando que havia fumaça no local.

Três viaturas foram enviadas para averiguação.

Em nota publicada no Facebook, a direção da instituição explicou que a causa foi um curto-circuito em um ventilador de uma das salas de aula e que "o Corpo de Bombeiros evitou o que poderia vir a ser um incêndio de maiores proporções."

A direção comunicou ainda que aulas estão mantidas e serão realizadas normalmente nesta quinta-feira (6).