Cunhado tenta estrupar jovem de 17 anos, estrangula a moça e joga o corpo no rio

A busca pelo corpo da jovem Isabela Ferreira continua. Estrangulada e abandonada no rio Tietê, no último domingo (14), o corpo da jovem, de 17 anos, ainda não foi encontrado pelo batalhão dos Bombeiros, que retomou as buscas na manhã desta segunda-feira (15). As suspeitas do feminicídio recaíram sobre o cunhado, que se matou na delegacia pouco depois da prisão.

O grupo de resgate foi dividido em equipes, com um grupo de busca entre pedras e vegetação com apoio de cães e outra brigada responsável pela procura com barco no trecho do rio próximo a barragem, em Itu (SP). De acordo com o site de notícias G-1, a família de Isabela acionou a Polícia Militar para informar sobre o desaparecimento na noite de sábado.

O suspeito – o cunhado de 20 anos – foi preso na madrugada de domingo. Testemunhas afirmaram que a jovem fora vista pela última vez em um carro branco. Os vizinhos também informaram que o único veículo com essas características pertenciam ao cunhado. Na casa do rapaz, os agentes suspeitaram de seu nervosismo e ao vasculhar o veículo encontraram marcas de sapato no painel e manchas de sangue na porta do passageiro.

Ao ser novamente questionado, o rapaz confessou a tentativa de estupro da cunhada. Com a recusa da Isabela, o jovem estrangulou-a. O suspeito do crime confessou ainda que, por meio de uma mensagem enviada do aparelho celular da irmã, atraiu a garota para o encontro. Após o crime, ele descarregou o corpo da no rio Tietê.

Indiciado por tentativa de estupro e feminicídio, no mesmo dia, o acusado se matou. De acordo com as informações da Polícia Cívil ao G-1, ele se enforcou com o cadarço do próprio tênis. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo emitiu nota informando que foi aberto inquérito policial. A Corregedoria Auxiliar de Sorocaba (SP) acompanhará as investigações.