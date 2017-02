Cuidados básicos ajudam no combate ao Aedes no carnaval

Aproveitar o feriado prolongado de carnaval sem descuidar dos cuidados com o Aedes aegypti mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya. Essa é a principal recomendação da Secretaria da Saúde de Goiás para evitar a propagação dessas doenças. Segundo Marcello Rosa, coordenador de Vigilância e Controle Ambiental de Vetores da Suvisa, manter a vigilância com o ambiente doméstico e colocar em prática dicas simples e básicas quanto ao manejo dos imóveis e do lixo são as principais orientações.

“É um alerta que a gente traz para a população do estado de Goiás, especificamente nesse período de carnaval. Nós temos uma situação epidemiológica com relação à dengue muito melhor do que o ano passado e portanto ela requer uma atenção muito maior porque nós não gostaríamos que Goiás estivesse com uma alta incidência como foi nos últimos anos”, ressaltou

Dicas simples

Manejo com o próprio imóvel: a pessoa que for viajar precisa deixar seu imóvel livre de possíveis focos do mosquito Aedes. Deve fazer uma inspeção dentro da casa e no quintal não permitindo infestações no imóvel o que pode prejudicar toda a região.

Cuidado com o lixo: atenção redobrada com o lixo produzido. O grande consumo de produtos feitos de materiais recicláveis, deixados em locais inadequados, é motivo de preocupação. O lixo pode se tornar criadouro do mosquito.

Viajando que para regiões do Nordeste e Sudeste: Essas regiões tem uma transmissão acentuada já conhecida em relação à zika e chikungunya, além dos cuidados básicos com relação ao manejo do lixo, para não deixar as cidades sujas, o uso de repelentes é fator de proteção. Usar repelentes é importante para evitar contato com os vetores dessas doenças.

