Cubanos devem validar diploma para ficar

Os cubanos que participam do Mais Médicos e desejam ser contratados diretamente pelo governo brasileiro devem validar os diplomas no país e participar do processo seletivo do programa como “qualquer outro profissional” Esta é a tese que a Advocacia-Geral da União (AGU) comprovou no Superior Tribunal de Justiça (STJ) para derrubar quatro liminares obtidas por profissiona...