Crise nos presídios: Cármen Lúcia convoca presidentes de tribunais estaduais

A presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministra Cármen Lúcia, convocou para hoje, às 10 horas, na sede da Corte, uma reunião com os presidentes dos 27 tribunais de Justiça do País para discutirem a crise do sistema penitenciário. O presidente do Tribunal de Justiça de Goiás, Leobino Chaves, irá acompanhado do juiz-auxiliar da presidência do tribunal, Romério do Carm...