Crise carcerária: 115 processos julgados por dia

Goiás tem 10.334 processos de presos que ainda não foram julgados em última instância. O levantamento, feito pelo Tribunal de Justiça de Goiás (TJ-GO), foi realizado após orientação da ministra do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), Cármen Lúcia, para solucionar a crise carcerária atual no País. Em Goiás, a meta inicial é julgar todos ...