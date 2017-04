Criminosos roubam caminhão com quase 300 kg de dinamite

Um caminhão carregado de explosivos foi roubado no município de Nazaré Paulista, no interior de São Paulo, no início da noite desta segunda-feira, 24. Conforme a Polícia Militar (PM), a quantidade do material é estimada entre 250 e 300 quilos em bananas de dinamite. A carga seria entregue em um canteiro de obras da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) no município próximo de Bragança Paulista.



O motorista do caminhão foi rendido por um grupo de ao menos três criminosos, que chegaram à região em um veículo preto, também usado na fuga. Ninguém havia sido preso até às 7h desta terça-feira, 25. A principal suspeita é de que os bandidos estejam envolvidos em ataques a caixas eletrônicos com uso de explosivos.



O caso será investigado pela Polícia Civil de Atibaia, cidade localizada a cerca de 25 quilômetros de Nazaré Paulista - município que tem cerca de 16,5 mil habitantes.