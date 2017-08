Criminosos roubam agência bancária dentro da sede do Detran em Goiânia

Atualizada às 21h17 - 04/08/2017

Pelo menos cinco homens encapuzados e fortemente armados assaltaram um Posto de Atendimento da Caixa Econômica Federal instalado dentro da sede do Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran), na Cidade Jardim, em Goiânia, no início da noite desta sexta-feira (4).

Informações preliminares dão conta de que um dos caixas eletrônicos teria sido arrombado durante a ação. O grupo fugiu em dois carros e é procurado pela Polícia Militar (PM).

De acordo com o Detran, o fato aconteceu após o horário de expediente, quando o banco já havia encerrado o atendimento ao público. Ninguém ficou ferido.

O órgão informou ainda que o serviço de segurança do posto é realizado por empresa privada contratada pela Caixa. "O Detran vai acompanhar as investigações e colaborar no que for necessário para que assalto seja solucionado", afirmou a assessoria, em nota, acrescentando que a segurança da unidade será reforçada.

A Caixa informou que vai colaborar com as investigações. O valor levado não foi divulgado.