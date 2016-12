Crianças são transportadas em carroceria de caminhonete no Jardim Guanabara

Sem segurança nenhuma, crianças foram vistas sendo transportadas na carroceria de uma caminhonete pelas ruas do Setor Jardim Guanabara, em Goiânia. Uma testemunha do flagrante afirmou que as crianças corriam pela carroceria com o veículo em movimento.

De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, conduzir pessoas, animais ou cargas nas partes externas do veículo é infração grave. O ato gera multa de R$ 195,23, retenção do veículo e o motorista é autuado com cinco pontos na Carteira Nacional de Habilitação.

O CTB determina ainda as seguintes normas para o transporte de crianças: até 1 ano devem ser transportadas no bebê conforto; de 1 a 4 anos, na cadeirinha; de 4 a 7 anos devem permanecer no assento de elevação; e partir de 10 anos é permitido usar o banco da frente. Em todos os casos, o uso do cinto de segurança é obrigatório.