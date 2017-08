Crianças de 1 e 3 anos morrem em incêndio dentro de casa em Goiás

Duas crianças de 1 e 3 anos morreram em um incêndio à residência na madrugada deste sábado (12), em Formosa, no entorno do Distrito Federal.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a equipe chegou ao local em 7 minutos e encontrou as crianças já sem vida. De acordo com a corporação, o menino e a menina dormiam no momento do incêndio e os militares acreditam, pela cena encontrada no imóvel, que as vítimas tenham morrido pela inalação da fumaça.

Os bombeiros suspeitam ainda que o fogo tenha sido causado por uma vela. Ações de rescaldo foram feitas e uma equipe da Polícia Militar conduziu os pais das crianças à delegacia para os procedimentos policiais necessários. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o uso de velas traz riscos de incêndio e aconselha que, se possível, substitua velas por lanternas.