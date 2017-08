Crianças aguardam por 164 creches e escolas

Quando a dona de casa Kelly Cristiane se deparou, em 2013, com a construção de um Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei) a menos de 500 metros de sua casa, no Residencial Center Ville, na região Sudoeste de Goiânia, surgiu a esperança de ter o filho Caio, na época com 4 anos, matriculado na unidade de ensino. Mas, nesse meio tempo, Kelly viu os operários da o...