Criança que se acidentou em parque aquático de cantor sertanejo segue internada em estado estável

O menino de 11 anos, que sofreu um acidente no último domingo (9), enquanto praticava wakeboard no Sunset Wake Park, na GO-020, em Senador Canedo, segue em estado regular e estável. A informação é do Hospital de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), onde o garoto está internado, sem previsão de alta.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a criança sofreu um tombo e tinha a suspeita de politraumatismo grave. Segundo a assessoria do Sunset Wake Park, do cantor sertanejo Mateus, que forma a dupla Jorge e Mateus, a vítima estava usando todos os equipamentos necessários e o estabelecimento prestou todo o atendimento necessário.

Ainda de acordo com o parque aquático, quando a ambulância chegou no local, ela estragou e resolveram acionar o helicóptero do Corpo de Bombeiros, que encaminhou o menino para o Hugol. O hospital não informou quais as lesões a criança sofreu e nem por quanto tempo ela vai seguir internada.