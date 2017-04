Criança fica em casa por falta de cuidador

Luiz Cláudio Pires Laureano Junior, de 7 anos, que possui necessidades especiais, está desde o dia 16 de março sem ir à aula. Ele estuda na Escola Municipal Agripina Teixeira Magalhães, em Goiânia, e era acompanhado por uma cuidadora profissional em sala, além do professor. Segundo sua mãe, Valquíria de Lima Laureano, de 40 anos, após o vencimento do contrato de serviço da c...