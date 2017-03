Criança e mulher vítimas de batida entre ônibus e caminhão em Morrinhos passam por cirurgia

Atualizada às 13h05.

Cinco passageiros do ônibus que bateu na traseira de uma carreta, carregada de cerveja, foram encaminhados para o Hospital de Morrinhos. Um deles, Márcio da Cruz Miranda, de 60 anos, foi encaminhado para o Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo).

Segundo a assessoria do Hugo, o homem está em estado grave, sob cuidados intensivos na emergência e respira com o auxílio de aparelhos. Outros dois feridos são os motoristas do veículo. Eles tiveram ferimentos leves e foram atendidos em Morrinhos.

Uma criança, vinda de Araguaína (TO) com a mãe, fraturou o pé e após atendimento foi constatado que o mesmo precisa passar por procedimento cirúrgico e acompanhamento pós-procedimento. A mãe optou por fazer a cirurgia na cidade onde moram. O pé foi engessado e eles serão transportados para Goiânia em uma ambulância. Na capital, será disponibilizado transporte que os levará para Araguaína.

A quinta vítima, é uma mulher que saiu de Uberabá (MG) e vinha fazer compras em Goiânia. Ela fraturou a tíbia de uma das pernas. Depois de ser atendida em Morrinhos, ela viajou em uma ambulância particular para a cidade de origem, onde deve também passar por cirurgia.

A colisão ocorreu, no início da manhã desta quinta-feira (23), no km 603, na BR-153, em Morrinhos, na região Sul do Estado. Outros 28 ocupantes receberam atendimento no local do acidente, segundo o Corpo de Bombeiros. Um casal de idosos, de 64 e 84 anos, morreram no local.

Os corpos foram encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML) de Morrinhos e devem ser levados para Goianésia onde ocorrerão os velórios.

O ônibus da Viação Real Maia saiu de São Paulo com destino a Goiânia e transportava 34 pessoas entre passageiros e funcionários da empresa. O proprietário da empresa, Ismael Maia, contou que uma equipe foi enviada ao local para prestar apoio às vítimas; e outro veículo foi enviado e os passageiros seguiram viagem até a capital.

Em relação ao acidente, um agente da Polícia Rodoviária Federal (PRF) contou em entrevista à TV Anhanguera que o caminhão carregado com cerveja estava em baixa velocidade, pois o trecho é uma subida. Neste momento, o motorista do ônibus que vinha com uma velocidade maior não conseguiu frear e bateu na traseira. No entanto, somente os laudos da perícia podem constatar as causas do acidente.

Roubo de carga:

No final da manhã três homens foram presos em flagrante por furtar cerca de 30 caixas de cerveja do caminhão.