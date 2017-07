Criança e mulher que sofreram acidente no Parque Mutirama seguem na UTI do Hugo

Uma criança de 10 anos e uma mulher de 56 anos, vítimas do acidente com um brinquedo no parque Mutirama na última quarta-feira, continuam internadas em Unidades de Terapia Intensiva (UTI) no Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo) nesta quinta-feira (27), mas o estado de saúde delas, segundo boletim médico, é regular.

Um homem que também estava internado no Hugo, já recebeu alta. De acordo com o Corpo de Bombeiros, onze pessoas estavam em um brinquedo giratório, conhecido como Twister, quando apresentou falhas no equipamento e resultou em um acidente.

Ainda segundo a corporação, dois adultos tiveram ferimentos mais graves. Um sofreu um traumatismo craniano o outro teve um corte profundo na perna. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgências (Samu) também foi acionado.

Conforme os Bombeiros, as vítimas mais graves foram encaminhadas ao Hospital de Urgências de Goiânia (HUGO) e as outras com ferimentos mais leves conduzidas ao Centro de Referência em Ortopedia e Fisioterapia (Crof).