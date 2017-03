Criança de 8 anos morta por linha com cerol é sepultada

O estudante Wilker Vaz Rodrigues, de 8 anos, foi sepultado na tarde de ontem no Cemitério Municipal de Edealina, cidade a 156 quilômetros de Goiânia, onde ele morava com o pai e os três irmãos. Wilker morreu vítima de hemorragia aguda depois de ter o pescoço cortado por uma linha com cerol usada pelo funcionário de um supermercado Marcelo Evangelista Barbosa, de 26, para sol...