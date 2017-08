Criança de 6 anos morre após ser atingida por balanço em parquinho

Na noite deste domingo (27), um menino de seis anos morreu enquanto brincava em um parquinho na cidade de Adamantina, em São Paulo. A criança foi atingida na cabeça por um balanço construído para cadeirantes. As informações são do G1.

De acordo com o Corpo de Bombeiros da cidade, Felipe Cardoso Pereira estava no balanço, quando caiu e o brinquedo bateu em sua cabeça. Ele chegou a ser socorrido, mas chegou já sem vida à unidade de saúde.

Os pais de Felipe estavam com ele no parque no momento do acidente. A Prefeitura de Adamantina lamentou a morte da criança e se pôs à disposição da família. As autoridades ainda informaram que o brinquedo, que também está instalado em diversos municípios, está de acordo com as especificações da Associação Brasileira de Normas Técnicas (Abnt).