Criança de 6 anos baleada por policial recebe alta após 25 dias internada

O menino de seis anos, baleado por um policial civil do Distrito Federal na BR-070, recebeu alta nesta segunda-feira (30), 25 dias depois de ser internado.

Luís Guilherme Coelho Caxias estava com os pais em um carro, na BR-070, em Cocalzinho de Goiás, no último dia 6, quando o policial Sílvio Moreira Rosa atirou várias vezes contra o veículo em que a vítima estava. A bala que atingiu o menino ficou alojada próximo ao coração. De acordo com a família da vítima, ele fará acompanhamento médico no hospital.

Quando foi detido, o policial alegou aos policiais militares que disparou por acreditar que seria vítima de um assalto. As investigações desclassificaram essa afirmação dele, levando em conta que uma pessoa que seria supostamente assaltada, não vai atrás do assaltante.

Sílvio Rosa segue detido em Goiânia, por ter cometido o crime em Goiás. No depoimento, ele usou do direito de permanecer calado e foi autuado por tripla tentativa de homicídio, e por ter assumido o risco de matar os ocupantes do veículo que atingiu com os disparos.