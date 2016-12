Criança de 4 anos baleada no Parque Industrial João Braz está estável

É estável o estado de saúde do menino de quatro anos que foi baleado em um bar no Parque Industrial João Braz, em Goiânia, na noite dessa terça-feira (27). Ele foi atingido na mão e segue internado no Hospital de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), segundo boletim da unidade de saúde.

A mãe da criança também foi baleada e morreu no local. De acordo com a Polícia Militar (PM), a mulher era usuária de drogas e também comercializava entorpecentes. O autor dos disparos fugiu e é procurado.

Policiais Civis da Delegacia de Investigações de Homicídios (DIH) estiveram no local para investigar as causas e autoria do assassinato.