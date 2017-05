Criança de 3 anos se afoga ao cair em máquina de lavar roupas

Um acidente doméstico quase terminou em tragédia na cidade de Brejetuba, interior do Espírito Santo. Uma menina de 3 anos caiu dentro de uma máquina de lavar e acabou se afogando. A criança deu entrada no pronto-socorro do município em estado grave, mas teve de ser transferida para o Hospital Infantil de Vitória, onde deu entrada consciente. A viagem da cidade até a capital levou cerca de quatro horas.

Em entrevista para o portal Folha de Vitória, se acordo com a mãe da menina, que está grávida de oito meses, o susto aconteceu quando ela preparava a comida dos companheiros que a ajudavam em um trabalho na roça. "Estava fazendo o almoço dos meus companheiros quando resolvi encher a máquina de água para colocar umas roupas para bater, e fui terminar de fazer o almoço. Quando estava montando as marmitas, escutei um barulho e quando fui até varanda, vi uma cadeira e percebi que a máquina estava deligada, mas não vi ela. Quando cheguei perto, ela estava dentro da máquina".

A mulher falou que o desespero enfrentado pela família foi o maior que já passaram. "Tentei puxá-la pela perna, mas não consegui porque ela vai fazer 4 anos, mas já tem 20 kg. Peguei pelo meio do corpo, a coloquei no chão e comecei a fazer massagem cardíaca e respiração boca a boca. Ela cuspiu um pouco de água, mas não conseguia respirar bem e começou a fechar os olhinhos. Fiquei desesperada e comecei a gritar”.

O estado de saúde da menina não foi divulgado pelo hospital.