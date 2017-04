Uma criança de 3 anos foi atropelada na manhã desta segunda-feira (10), por um caminhão na Rua Abrão Lourenço de Carvalho, no Setor Central, em Aparecida de Goiânia.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima foi atingida pelo para-choque do veículo. A corporação informou que a criança está com ferimentos e hematomas na cabeça, mas não corre risco de vida.