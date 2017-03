Criança de 11 anos está grávida de 25 semanas e ex-padrasto é o principal suspeito

Uma menina de 11 anos está grávida de 25 semanas, após ser estuprada pelo ex-padrasto em Timon, pequeno município na fronteira entre o Maranhão e Piauí. As investigações revelaram que o homem abusava sexualmente da criança há pelo menos dois anos.

De acordo com a delegada da mulher, Ingrid Albuquerque, a mãe da vítima percebeu mudanças no corpo da filha, o que a levou a desconfiar da gravidez e procurou o Conselho Tutelar da cidade. Levada para exames na maternidade foi confirmada a gravidez na criança.

“A mãe notou inicialmente a criança com os seios alterados, salientes, então ela desconfiou. Ao pressionar a menina, ela revelou que era abusada sexualmente desde os nove anos de idade. Instauramos o inquérito policial e tomamos todas as medidas necessárias. Por uma questão de dias, vamos prender esse pedófilo porque é inadmissível a atrocidade que ele cometeu de abusar da própria enteada”, relatou a delegada ao portal de notícias G1.

Os exames revelaram que a gestação tinha ultrapassado as 20 semanas, que é o prazo legal para interrupção de uma gestação oriunda de um estupro. Segundo o artigo 128 do Código Penal Brasileiro, não se pune médico que realiza aborto no caso de gravidez decorrente da prática de estupro. Para tanto, é necessária a autorização da gestante e, quando menor de idade, de seu representante legal.

Em depoimento para a Polícia Civil do Maranhão, a mãe da vítima disse que o neto será colocado para a adoção.

A mãe da vítima também contou para polícia que sofria violência doméstica e que seu ex-companheiro costumava ameaçar ela e a filha de morte. A delegada Ingrid Albuquerque disse que o suspeito era usuário de drogas e que foi pedido para a Justiça um mandado de prisão contra o homem.

No entanto, a Polícia Civil do Maranhão afirmou que o suspeito deixou a cidade de Timon quando ficou sabendo da gravidez da criança.

Por enquanto, o padrasto não pode ser considerado foragido porque um mandado de prisão ainda precisa ser expedido pela Justiça. “Desde novembro, quando eu acho que tomou conhecimento da gravidez que ele fugiu de Timon. Ele já se encontra em outro estado”, finalizou a delegada Ingrid.