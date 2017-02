Criança de 10 anos é flagrada pilotando motocicleta na BR-153

Uma criança de 10 anos foi apreendida pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) no início da tarde deste domingo (12) na BR 153, em Morrinhos, pilotando uma motocicleta. Segundo a PRF, o menor e mãe dele seguiam pela rodovia quando foram abordados pelos agentes que suspeitaram que o condutor do veículo fosse uma criança por conta da baixa estatura.

De acordo com a PRF, ao serem questionados, a mãe informou aos agentes que eles iriam prestar socorro ao pai do menor, que estava com o veículo em pane na rodovia.

Além da irregularidade na condução, o veículo foi autuado por estar com a documentação vencida, falta de retrovisor, placa com lacre quebrado e pilotar o veículo com chinelos, totalizando uma multa média, duas graves e uma gravíssima.

Foi lavrado Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) porque o pai e a mãe confirmaram que permitiram que o menor conduzisse o veículo.