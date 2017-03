Criança é internada após ter couro cabeludo arrancado enquanto andava de Kart, em Anápolis

Atualizada às 12h55

Uma menina de 11 anos, que estava andando de kart e teve o couro cabeludo arrancado pelo motor do veículo, na tarde deste domingo (19), no Kartódromo Internacional de Anápolis, está internada em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), em Goiânia.

Segundo a reportagem da TV Anhanguera, essa era a primeira vez que a garota andava de kart. Ela estava usando o capacete, mas não estava com a toca necessária e o cabelo foi enrolado no motor do kart.

Após o acidente, a vítima foi socorrida por familiares e levada ao Hospital Municipal de Anápolis. O pai da criança precisou voltar ao local para buscar o couro cabeludo. Logo depois, a menina foi encaminhada para o Hugol, onde passou por cirurgia. De acordo com o boletim do hospital, a garota está consciente e respira espontaneamente.

Após o acidente, o kartódromo, que estava interditado desde o ano passado, foi trancado. O secretário municipal de Esporte, Victor Emanuel, informou que os pais da vítima não tinham autorização para entrar no local.