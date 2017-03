Cremego chama situação de colapso

O presidente do Conselho Regional de Medicina do Estado de Goiás (Cremego), Leonardo Mariano Reis, classificou a situação do HMI como um “colapso geral”. “Agora, por causa desse surto por KPC, é mais importante ainda a regulação do serviço. Até hoje o atendimento no Materno Infantil é de porta aberta, com demanda espontânea, o que demonstra mais uma vez a necessidade d...