Cremego apura denúncias

A série de reclamações de representantes de hospitais públicos estaduais e municipais fez o Conselho Regional de Medicina do Estado de Goiás (Cremego) criar um comitê para apurar a situação e cobrar respostas do pode público. A entidade apura a denúncia de “crise no atendimento de urgência e emergência na capital”. Em reunião fechada no Cremego, na última quinta-feira...